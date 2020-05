Trasporti: Legambiente Lazio, su Roma-Giardinetti nessun obbligo di allargamento dei binari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ferrovia Roma-Giardinetti, il "trenino della Casilina", non risulta ci sia alcun obbligo di allargamento dei binari. È quanto si legge in una nota di Legambiente Lazio. "Roma Capitale a inizio aprile ha presentato - continua la nota - un nuovo progetto di riqualificazione e di prolungamento, fino a Termini ed a Tor Vergata, che implica il passaggio su tutta la linea dello scartamento da ridotto a ordinario, cioè l'allargamento delle coppie di binari da 1 a 1,5 metri, con spese più elevate, maggiori complicazioni tecniche e di inserimento ambientale, tempi più lunghi e rischio di chiusura o disservizi della tratta ancora funzionante. Secondo il Comune, sarebbe stato il Ministero a obbligare al passaggio a binari larghi, pena il non finanziamento dell'opera". Invece Legambiente, Ort, Trasportiamo ed Utp-Assoutenti, "con accesso agli atti predisposto dal Centro d'azione giuridica di Legambiente Lazio, hanno chiesto e verificato le carte prodotte dal Mit sul tema, dalle quali non risulta ci sia alcun obbligo di allargamento dei binari, smentendo quanto sostenuto dal Campidoglio anche in Commissione Mobilità a gennaio". (segue) (Com)