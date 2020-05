Trasporti: Legambiente Lazio, su Roma-Giardinetti nessun obbligo di allargamento dei binari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Legambiente Lazio, Osservatorio regionale sui trasporti (Ort), Trasportiamo e Utp-Assoutenti, riferiscono che "la ferrovia ha già oggi più di tre chilometri di tracciato perfettamente idoneo sui quale però da anni non passano treni: 5 anni fa, ad agosto 2015, la ferrovia che dalla Stazione delle Laziali raggiungeva il capolinea di Giardinetti dopo oltre 9 km di percorso, si è fermata a Centocelle dopo appena 6 km, perdendo il 33 per cento del residuo tracciato, già amputato negli anni. Al di là delle modalità di esecuzione del progetto di prolungamento, apprezzabile e sul quale ci riserviamo di presentare al Mit le controdeduzioni, è necessario oggi - continua la nota -, per prima cosa, far tornare immediatamente i treni su questo tratto, anche e soprattutto in questo momento in cui le necessità di distanziamento sarebbero molto meglio assolte rispetto alle linee di autobus che oggi vi si effettuano, ed i cui mezzi potrebbero essere utilizzati per integrare altre linee. È necessario quindi - conclude la nota - che la Regione Lazio e Comune, senza attendere i tempi tecnici e burocratici per la incerta ricostruzione della linea e per il trasferimento della proprietà dalla prima al secondo, individuino le modalità per riavviare immediatamente il servizio sul tracciato attualmente non in esercizio". (Com)