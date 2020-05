Misure anti-Covid in Spagna, Sanchez annuncia un fondo da 16 miliardi di euro per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo istituirà un fondo per la ricostruzione da 16 miliardi di euro per aiutare le Comunità regionali ad affrontare i danni sociali ed economici causati dal Covid-19. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo quattro anni di legislatura per ricostruire il paese", afferma Sanchez, secondo cui serviranno ancora delle settimane per “valutare l'impatto economico e sociale di questa crisi". Intanto ieri sono stati pubblicati i dati sulla situazione economica del paese: Sanchez ha confermato che la situazione sarà decisamente negativa. "Il Pil nazionale calerà di oltre il 9 per cento”, ha detto il premier, secondo cui per una ripresa “è essenziale un patto a livello europeo sugli aspetti economici e sociali”. Inoltre, ha aggiunto Sanchez, “servirà unità” perché solo uniti “fra governo, regioni, comuni e opposizione” si raggiungerà l’obiettivo di una vera ripartenza da questa crisi.Oggi, intanto, in Spagna sono state allentate le misure di distanziamento sociale ed è stato consentito ai cittadini di uscire dalle loro abitazioni per passeggiate e attività fisica in determinate fasce orarie. Secondo Sanchez, ben presto si tornerà alla normalità ma “in questa fase di allentamento, l’autocontrollo e la responsabilità sociale saranno essenziali". Per questo motivo il premier spagnolo ha annunciato che mercoledì chiederà al Congresso dei deputati (camera bassa del parlamento) di estendere lo stato d’emergenza. “Non possiamo abbassare la guardia. Rilassarsi sarebbe un'assoluta irresponsabilità che si tradurrebbe in perdite umane ed economiche”, ha detto Sanchez, specificando che “non esiste un piano B” a questa misura. La questione, tuttavia, si preannuncia come un terreno di scontro con le comunità, in particolare con la Catalogna, i Paesi Baschi e la Galizia che hanno espresso reticenza sull’estensione dello stato d’emergenza. In quest’ottica Sanchez si è detto pronto “al dialogo” per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. (Res)