Austria: Banca centrale stima calo del Pil dell'8 per cento a causa del Covid-19

- La Banca centrale austriaca prevede un calo del Pil dell’8 per cento, una stima decisamente superiore al 3,2 per cento indicato il mese scorso. Lo ha dichiarato il governatore dell’ente regolatore, Robert Holzmann, secondo cui ogni settimana di blocco delle attività produttive ed economiche comporta un calo del Pil annuale di oltre 2 miliardi di dollari. Sebbene l’Austria sia stata uno dei paesi più rapidi in Europa a reagire alla minaccia del coronavirus, adottando la serrata generale sette settimane fa e diventando poi uno dei primi a iniziare ad allentare le misure restrittive il 14 aprile, Holzmann ha detto al quotidiano “Salzburger Nachrichten” che la Banca centrale deve ancora determinare la stima della ricaduta. Il calo del Pil del 3,2 per cento indicato un mese fa “si basava su uno scenario che prevedeva un blocco di cinque settimane e una fase di riapertura passo dopo passo in altre cinque settimane. Nel frattempo le condizioni sono cambiate”, ha dichiarato Holzmann. (Geb)