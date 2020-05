Coronavirus: Casellati, riaprire cantieri per riaprire il paese, Genova modello vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riaprire i cantieri per riaprire l’Italia". E' quanto afferma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che in una nota sottolinea che "il modello Genova è vincente. Mille persone hanno lavorato per il ponte Morandi, anche durante la fase dell’emergenza, rispettando le misure di sicurezza, senza vincoli, senza burocrazia e con l’aiuto degli amministratori locali". Per la presidente Casellati "è tempo che l’Italia tiri su la saracinesca. Sblocchiamo i cantieri. Lanciamo un piano di manutenzione delle infrastrutture. Così daremo lavoro, occupazione, sviluppo e metteremo soldi nelle tasche degli italiani”, conclude. (Com)