Coronavirus: Cinisello Balsamo, al via le attività di asporto per ristoranti, pizzerie, bar gelaterie e pasticcerie

- L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo chiarisce alcuni aspetti rispetto alle attività di ristorazione con modalità da asporto (take away), consentite da lunedì 4 maggio. È opportuno precisare che il luogo del consumo non può corrispondere al luogo in cui il cibo viene acquistato, i prodotti (i cibi cotti, precotti o comunque pronti per il pasto) devono essere consumati presso un altro luogo. Quindi non è consentita alcuna somministrazione all'interno dei locali che venderanno cibi e bevande così come è vietato sostare nelle vicinanze delle stesse attività. Di seguito sono elencate le principali prescrizioni a cui occorre attenersi: all'interno e all'esterno del locale di vendita dovranno essere osservate le rigide prescrizioni relative al distanziamento sociale volte ad evitare assembramenti, pertanto anche nelle vicinanze dei locali è vietato stazionare dopo aver acquistato i prodotti; la clientela dovrà osservare le prescrizioni igieniche previste dai decreti e dalle ordinanze in vigore; l'accesso ai locali di vendita è consentito ad una persona per volta; i gestori delle attività dovranno osservare anch'essi le prescrizioni igieniche relative all'uso di mascherine e guanti durante l'attività in presenza di altre persone. "Questo è un altro passo in avanti verso un ritorno alla normalità. Siamo consapevoli della necessità per gli esercenti di tornare ad aprire le loro attività. Auspichiamo, tuttavia, la massima responsabilità da parte dei gestori dei locali, così come della clientela, al fine di evitare comportamenti vietati e sanzionabili - ha dichiarato l'assessore al commercio, attività produttive e polizia locale Giuseppe Berlino - . Raccomandiamo ai gestori di adottare procedure di svolgimento dell'attività snelle e rapide, garantendo il transito della clientela nel minor tempo possibile e di intensificare modalità di acquisto che prevedano la prenotazione a distanza ed il ritiro scaglionato dei prodotti". (Com)