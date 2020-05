Ue: coronavirus, consegnate mascherine a Spagna, Italia, Croazia grazie a RescEu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la spedizione della scorsa settimana in Italia, questo fine settimana il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea (RescEu) sta distribuendo diversi lotti di maschere Ffp2 in Spagna, Italia e Croazia. È il primo stock europeo comune di forniture mediche ed è stato costituito il mese scorso per aiutare i paesi colpiti dalla pandemia di coronavirus, secondo quanto si legge in una nota della Commissione europea. "Abbiamo lavorato giorno e notte per costituire la riserva di attrezzature mediche di RescEu, riuscendo già a radunare una scorta di mascherine. Spagna, Italia e Croazia saranno i primi paesi a ricevere attrezzature, ma altre consegne seguiranno. Ringrazio la Romania e la Germania per essersi proposte come primi Stati membri a ospitare le attrezzature di RescEu", ha dichiarato Janez Lenarcic, commissario per la Gestione delle crisi. Gli aiuti odierni si aggiungono alle équipe mediche dell'Ue, alle mascherine e ai disinfettanti già mobilitati tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue e agli aiuti offerti bilateralmente dagli Stati membri. In quanto primi Stati membri a ospitare la riserva di rescEU, Romania e Germania sono responsabili dell'acquisto delle attrezzature, mentre la Commissione copre al 100 per cento i costi. Grazie a questi sforzi sono già arrivate in Italia, Spagna e Croazia 330 mila mascherine, e altre ne arriveranno nei prossimi giorni. (Beb)