Fisco: Gelmini (FI), gli italiani non sono un bancomat

- Gli italiani non sono un bancomat. Lo scrive su Facebook la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. “Bar, ristoranti e negozi sono in grave difficoltà: tre su dieci non riapriranno e un italiano su due ha paura di perdere il posto di lavoro”, ha spiegato, aggiungendo che “come se non bastasse dal primo giugno sono in arrivo anche 8,5 milioni di cartelle dall’Agenzia delle entrate a carico di famiglie e imprese”. “Il governo blocchi questa follia”, ha scritto. (Rin)