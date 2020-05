© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega Lazio, Daniele Giannini, parlando dell'interrogazione presentata durante la diretta Facebook sulle "mascherine fantasma", afferma: ''Perché Nicola Zingaretti, titolare della delega alla Protezione Civile, non viene spontaneamente in Aula per chiarire la pessima gestione, seguita dal suo amico Carmelo Tulumello, della questione mascherine Ecotech? Per chiarezza''. (Com)