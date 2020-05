Fase 2: Regione Lazio, ecco indicazioni per negozi di abbigliamento e calzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per la futura apertura di esercizi commerciali di abbigliamento e calzature le prime indicazioni a cui attenersi sono: misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori, utilizzo della mascherina per operatori e clienti, distanziamento fisico di almeno 1 metro all’ingresso, indicazione all’ingresso del numero massimo di persone, presenza di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani, continua igienizzazione con soluzione idroalcolica dei camerini e adeguata aerazione dei locali. Queste le proposte che la Regione Lazio porterà in settimana al tavolo di concertazione con il settore, in vista della fase 2 dell'emergenza coronavirus che partirà il 4 maggio. Le linee guida sono state presentate questa mattina, in una video conferenza stampa, dal governatore Nicola Zingaretti e dal vicepresidente Daniele Leodori.(Rer)