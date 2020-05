Agroalimentare: Nevi (FI), governo consenta agli agriturismi di riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agriturismi italiani rappresentano 24 mila strutture che nella maggioranza dei casi si trovano in zone di campagna isolate e sono dotate di un numero limitato di posti letto e ampi spazi all’aperto, che consentono di rispettare tutte le misure di sicurezza. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, Raffaele Nevi, affermando di essere d’accordo con chi chiede di riaprire gli agriturismi italiani. “Le stime parlano di una perdita, per la chiusura durante queste festività, che si aggira intorno al mezzo miliardo di euro: un danno importante per gli agriturismi che vedono una gestione prettamente familiare”, ha spiegato, aggiungendo che il governo dovrebbe “rivedere questa decisione e consentire alle strutture di riaprire”. (Rin)