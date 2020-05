Scontro Pechino-Washington su Taiwan: per la Repubblica popolare "c'è solo una Cina al mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l governo della Cina ha espresso la sua più ferma opposizione all'ingresso di Taiwan fra i paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Rispondendo ad un tweet in cui la missione degli Stati Uniti all'Onu auspicava il coinvolgimento dell'isola nell'organizzazione internazionale, la missione di Pechino presso l'Onu ha espresso in una nota "forte indignazione" per il gesto di Washington, colpevole di "interferire negli affari interni" della Cina e di "ferire così facendo i sentimenti di 1,4 miliardi di cinesi". "C'è solo una Cina al mondo. Il governo della Repubblica popolare cinese è l'unico governo legale che rappresenti l'intera Cina e Taiwan è una sua parte inalienabile", ha dichiarato un portavoce. Nel suo messaggio Twitter, la missione statunitense affermava da parte sua che escludere Taiwan dalle Nazioni Unite è stato "un affronto" non solo al popolo di Taiwan ma agli stessi principi fondanti dell'organismo internazionale: "Le Nazioni Unite sono state fondate per accogliere tutte le voci e punti di vista diversi", promuovendo "la libertà umana", si legge nel tweet.(Res)