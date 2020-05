Colombia: Fmi approva nuova linea di credito da 10,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una linea di credito biennale di 10,8 miliardi di dollari a beneficio della Colombia. Lo ha riferito l'Fmi in una nota, nella quale precisa che con l'attuale accordo si intende annullato quello precedente, concluso nel 2009. Per il primo vicedirettore generale e presidente del consiglio di amministrazione dell'Fmi, Geoffrey Okamoto, "nonostante l'intensificarsi delle vulnerabilità, dei rischi e delle pressioni esterne, il nuovo accordo può essere mantenuto allo stesso livello (del precedente) perché le autorità hanno stabilito margini di protezione esterna più forti" rispetto alla situazione del paese nel 2018, quando le autorità colombiane hanno fatto richiesta di un'ulteriore Linea di credito flessibile (Lcf). Okamoto ha aggiunto che la Colombia ha un quadro politico "molto solido, ancorato a un tasso di cambio flessibile, un regime di lotta all'inflazione credibile, un'efficace supervisione e regolamentazione del settore finanziario e una norma di bilancio strutturale", tutti elementi che hanno "costruito la resilienza dell'economia prima della pandemia". Gli aiuti dell'Fmi, conclude Okamoto, vanno infine a sostegno di un paese che ha compiuto "notevoli sforzi" per integrare un gran numero di venezuelani, che se da un lato hanno una spinta all'economia interna, hanno aumentato dall'altro le vulnerabilità. La nuova Lcf, commenta il quotidiano locale "El Espectador", soddisfa le richieste di Bogotà e permetterà al paese di attutire gli shock esterni dovuti alla pandemia di coronavirus ed il conseguente crollo dei prezzi del petrolio.(Mec)