Regno Unito: ospedale di Londra avvia trattamento con il plasma per i malati di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale di Guy e St Thomas di Londra utilizzerà un trattamento al plasma sanguigno per i pazienti affetti da Covid-19. Secondo quanto si apprende, il trattamento sanitario prevede una trasfusione di plasma prelevato da persone già guarite dal virus in pazienti che risultano ancora positivi al contagio, consentendo così al loro sistema immunitario di contrastare il virus. L’ospedale, che ha contribuito al miglioramento delle condizioni di salute del premier britannico Boris Johnson anche lui contagiato dal Covid-19, sta effettuando questo trattamento come parte di uno studio internazionale. "Al momento, non esiste un trattamento provato per Covid-19", ha dichiarato il dottor Manu Shankar-Hari, consulente in medicina di terapia intensiva dell’ospedale. "Il plasma è un trattamento promettente che potrebbe aiutare i pazienti i cui corpi non producono abbastanza anticorpi ad arrestare gli effetti della malattia", ha detto il medico. "Questo studio ci aiuterà a capire se il trattamento dovrebbe essere usato più ampiamente per curare il Covid-19", ha aggiunto Shankar-Hari.(Rel)