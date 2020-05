Roma: Raggi, riqualificata strada tra viale Gradi e Ardeatina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su via di Vigna Murata a Roma è stato riqualificato completamento il manto stradale. "Prosegue il programma 'strade nuove' su via di Vigna Murata, un’altra arteria di traffico fondamentale per la viabilità del quartiere di Fonte Meravigliosa, a sud di Roma- scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi -. I cittadini aspettavano da molto tempo questo intervento portato a termine nel tratto tra viale Stefano Gradi e via Ardeatina. Il Dipartimento lavori pubblici ha riqualificato completamento il manto stradale e riposizionato i marciapiedi sul corretto livello della carreggiata. Per migliore le condizioni di visibilità sulla strada è stato effettuato un restyling della segnaletica orizzontale con un’attenzione specifica agli attraversamenti pedonali. Più strade nuove significa anche più sicurezza per i cittadini. Nelle settimane scorse - conclude Raggi - abbiamo anticipato tanti cantieri che erano previsti nei prossimi mesi. E ora sono in programma numerosi altri interventi su tutto il territorio per far ripartire la nostra città".(Rer)