Giustizia: M5s in commissione Antimafia, nomina Petralia a capo del Dap è segnale forte

- L’indicazione di Bernardo Petralia nella veste di nuovo direttore del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è un segnale forte e chiaro di quanto le istituzioni siano presenti nella lotta contro tutte le mafie. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle nella commissione Antimafia. “La sua storia professionale con procuratore generale di Reggio Calabria ci fa sperare in una attenta gestione di tutto l’universo carcerario, con particolare riferimento ai detenuti in regime di alta sorveglianza e di 41bis”, si legge nella nota, in cui i parlamentari hanno auspicato che “ora cessino le polemiche infondate e pretestuose, lasciando il posto al lavoro parlamentare”. (Rin)