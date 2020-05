Turismo: Battisti (Pd), nasce "Ripartiamo", campagna comunicativa per rilancio Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce oggi la campagna "RiparTiAmo - tourism" la campagna promossa dal consigliere regionale del Lazio Sara Battisti, e rivolta a tutte le associazioni culturali, di promozione del territorio, turistiche e di categoria, presenti in provincia di Frosinone, per il rilancio del turismo in Ciociaria nel brevissimo termine, già dall’estate 2020. Lo rende noto Sara Battisti in una nota. "Questa è la crisi più grande mai vissuta dal dopoguerra – spiega Sara Battisti – vedo quanto sconforto c’è tra gli operatori del settore turistico, tra i settori più colpiti dalla crisi. Per questo lancio una call rivolta a tutte le associazioni della nostra provincia: credo nel rilancio della nostra terra, e chiedo a tutti loro di unirsi all’iniziativa RiparTiAmo - tourism. Invito tutte le associazioni a fare squadra per una strategia unitaria di marketing e promozione turistica che esca dagli schemi convenzionali. Credo che lavorando assieme possiamo lanciare la più grande campagna di comunicazione mai vista in questa Provincia e ribaltare l’idea della Ciociaria unicamente a vocazione industriale, altro importante asset sul quale stiamo lavorando molto in termini di sostegno economico ed infrastrutturale e in termini di diminuzione dell’impatto ambientale", continua la nota. "Abbiamo poche settimane per farci trovare pronti per l’estate 2020, dobbiamo essere tempestivi e saper intercettare ed attrarre quanti più turisti possibile da Roma e dalle città di altre regioni limitrofe. Abbiamo le carte in regola per essere una destinazione ambita, ma dobbiamo lavorare in gruppo. Uniti possiamo farcela".(Com)