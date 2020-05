Francia: coronavirus, esteso lo stato d'emergenza sino al 24 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese, riunitosi questa mattina nel Consiglio dei ministri, ha adottato il disegno di legge che estende lo stato di emergenza sanitaria contro il Covid-19 per due mesi dal 24 maggio al 24 luglio. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Veran, al termine della riunione. "Se dovessimo allentare tutti i nostri sforzi dall'11 maggio, è sicuro che tutti questi sforzi sarebbero stati vani", ha detto Veran. Il testo del disegno di legge passerà lunedì all’esame del Senato e, successivamente, spetterà all’Assemblea nazionale adottarlo definitivamente alla fine di questa settimana. Il disegno di legge indica che le misure di quarantena e di confinamento in isolamento, al fine di contrastare la diffusione del virus, potranno aver luogo "all'arrivo sul territorio nazionale". Lo stato di emergenza in Francia è entrato in vigore il 24 marzo e avrebbe dovuto essere revocato il 23 maggio. Una data "prematura" secondo quanto indica questo disegno di legge che si basa sul fatto che "i rischi di ripresa dall'epidemia" sarebbero "evidenti in caso di una improvvisa interruzione delle misure in corso". (Frp)