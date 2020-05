Agroalimentare: Coldiretti, nel 2020 7 miliardi di perdite per crollo consumi fuori casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo dei consumi fuori casa con la chiusura forzata di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare nazionale, con il valore dei mancati acquisti in cibi e bevande per la preparazione dei menù che fa perdere circa sette miliardi nell' intero 2020. Lo si apprende dai dati inclusi in un’analisi di Coldiretti sui possibili effetti della riduzione al 33,3 per cento dei consumi in bar e ristoranti, stimata da Confcommercio durante l’emergenza sanitaria. Il lungo periodo di chiusura, si legge nel comunicato di Coldiretti, pesano su molte imprese dell’agroalimentare italiano che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. (Rin)