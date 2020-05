Grecia: terremoto di magnitudo 6.7 nei pressi dell'isola di Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata avvertita oggi nei pressi dell'isola di Creta. Il terremoto è avvenuto a una profondità di circa 10 chilometri secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Da giorni nell'area circostante l'isola greca si avvertono scosse di varia intensità. Al momento non si registrano danni, anche se in tutta l'area del Mediterraneo orientale continua a registrarsi una forte attività sismica, in particolare in Grecia e Turchia. (Gra)