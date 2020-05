Coronavirus: Di Maio, se dal 4 maggio andrà tutto bene valutare anticipazione riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che andrà ad aprirsi dal 4 maggio sarà una fase di monitoraggio del virus e se andrà bene, come ci auguriamo tutti, allora sarà opportuno valutare di anticipare alcune riaperture. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Comprendo le difficoltà e le esigenze degli italiani. So bene che gli imprenditori vorrebbero riaprire e le famiglie tornare a spostarsi e unirsi con i propri cari. Io stesso non vedo la mia famiglia da due mesi. Tutti noi vogliamo riprenderci i nostri spazi, le nostre libertà", ha scritto Di Maio. "Ci stiamo lavorando, notte e giorno, senza sosta. Quello che ci tengo a dirvi è che stiamo agendo per tutelare la vita. Sono morte troppe persone a causa del virus e non possiamo far finta di nulla, ma dobbiamo agire mettendo al primo posto la vita dei cittadini", ha aggiunto il ministro. "Questi giorni saranno importantissimi. Non vanifichiamo i sacrifici compiuti fino ad ora, rispettiamo le regole, continuiamo ad agire con senso civico e vinceremo insieme questa battaglia", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)