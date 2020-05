Coronavirus: De Petris (Leu), potenziamento sanità territoriale è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità durante la fase 2 dovranno essere il potenziamento della sanità territoriale, evitare il caso e la confusione istituzionale che avrebbero un impatto devastante, e garantire sostegno a tutti, a partire da chi oggi si trova in condizioni drammatiche senza alcun reddito da settimane. Lo dichiara in una nota la senatrice di Liberi e uguali (Leu) Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. L’esperienza di queste settimane, ha detto, ci ha dimostrato come sia fondamentale evitare il modello di sanità basato sull’ospedalizzazione: è “urgentissimo potenziare la sanità diffusa sul territorio, mettendo i medici di base in condizione di fare il loro lavoro”. La senatrice ha poi ribadito quanto sia importante rispettare le linee guida tracciate dal governo, sottolineando che “il tentativo di procedere in ordine sparso, ciascuna Regione e ciascun comune decidendo le proprie regole senza un indirizzo di fondo uguale per tutti, avrebbe conseguenze nefaste”.(Rin)