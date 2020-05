© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 4 oggi si concludono i termini delle ulteriori misure restrittive per il Comune di Campagnano: non è più zona rossa. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, ci sono 3 nuovi casi positivi e 63 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Uscar si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. Ci sono 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio. (Rer)