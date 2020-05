Coronavirus: Azzolina, a settembre si deve tornare a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un piano per settembre perchè si deve tornare a scuola. I nostri studenti hanno il diritto di tornare a scuola". Lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo a Sky Tg24. "E' evidente che rispetto alla situazione che stiamo vivendo - ha aggiunto - dobbiamo immaginare varie opzioni" fra cui quella per cui "il coronavirus accompagnerà le nostre vite fino al vaccino. In questo caso è evidente che non possiamo far tornare i nostri studenti in classi da 30 persone: su questo stiamo lavorando, anche pensando a forme di didattica mista, ovvero metà studenti in classe e metà a distanza. Ma non abbiamo mai parlato di doppi turni", ha concluso. (Rin)