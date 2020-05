Fase 2: Regione Lazio, ecco indicazioni su riapertura bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori, regole all'ingresso e segnaletiche orizzontali, come ad esempio fila alla cassa, indicazione all’ingresso del numero massimo di persone e spazi limitati (1 metro di distanziamento minimo anche ai tavoli). Sono le proposte che la Regione Lazio porterà in settimana al tavolo di concertazione con bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie per la futura apertura completa. Le prime indicazioni a cui attenersi alla riapertura dei locali nel Lazio sono state presentate questa mattina, in una video conferenza stampa, dal governatore Nicola Zingaretti e dal vicepresidente Daniele Leodori. Tra le linee guida da seguire anche stoviglie monouso al bancone o riutilizzabili ai tavoli che dovranno essere igienizzati ad ogni utilizzo, presenza di distributori di gel igienizzante per le mani, prediligere una modalità di lavoro con prenotazione da parte dei clienti. Gli esercizi liberi da febbre potranno avere un ulteriore marchio di sicurezza per quando riapriranno: i locali "fever free".(Rer)