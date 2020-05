Portogallo: premier Costa annuncia aiuti alle microimprese per affrontare crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo ha adottato un programma di sostegno rivolto alle microimpree, in particolare quelle dei comparti commerciale e della ristorazione, per aiutarle ad affrontare l’emergenza del coronavirus. “Non possiamo aggiungere altri problemi a quelli già esistenti. La conformità agli standard di sicurezza aumenterà i costi per tutti”, ha detto il premier portoghese, Antonio Costa, presentando il programma. L’aumento degli oneri determinato dal Covid-19, secondo il capo del governo, coinvolgerà dai “dispositivi di protezione individuale a tutti gli adattamenti che dovranno essere fatti affinché l'economia possa riprendere la sua regolare attività”. Per questo motivo, ha spiegato Costa, è stato “creato un programma rivolto alle microimprese e, in particolare, a quelle nei settori commerciale e della ristorazione”. Il programma “servirà a sostenere l'80 per cento delle spese non rimborsabili per una somma che si aggira fra 500 e i 5 mila euro l’una per l'acquisizione di dispositivi di protezione personale per i lavoratori e per garantire la pulizia dei luoghi di lavoro”, ha spiegato il capo del governo di Lisbona. (Spm)