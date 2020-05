Usa: progettato test Covid-19 per identificare positivi al virus non ancora contagiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati di un laboratorio statunitense che collabora con le Forze armate hanno ideato un nuovo test per Covid-19 che potrebbe potenzialmente identificare i portatori del virus prima che questi abbiano sviluppato l'infezione e possano diffondere il contagio. I ricercatori, spiega il quotidiano britannico "Guardian", sperano che questo tipo di test possa rilevare il virus sulle persone 24 ore dopo averlo contratto, con una differenza di quattro giorni rispetto ai test attualmente esistenti. Il progetto, sviluppato dal laboratorio Darpa (Defence Advanced Research Projects Agency) e ora sottoposto al vaglio dell'Agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali, era stato inizialmente progettato per rilevare i sintomi da avvelenamento da germi e guerre chimiche, ma è stato riproposto nel quadro della pandemia di Covid-19. "Il concetto colma una lacuna diagnostica in tutto il mondo", ha affermato il dottor Brad Ringeisen, capo dell'ufficio delle tecnologie biologiche ddi Darpa.(Nys)