- All'ospedale Pediatrico Bambino Gesù c'è un nuovo positivo, ricoverato in condizioni stabili ed è stata dimessa una mamma e due sorelle clinicamente guarite. Si legge sul portale Salute Lazio. Restano ricoverati al centro Covid di Palidoro, in totale, 8 bambini, di cui 2 in terapia intensiva. Le condizioni cliniche di entrambi sono in miglioramento. (Rer)