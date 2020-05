Primo maggio: Salini (Rai), serata per il lavoro attraverso la musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serata per il lavoro attraverso la musica che ancora una volta unisce. Questo il commento dell’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, all’ottimo risultato di ascolto del concerto del primo maggio andato in onda ieri sera su Rai3: un appuntamento che è stato visto da 2,254 milioni di spettatori con uno share pari a 8,6 punti percentuali. “Grazie a tutta la Rai, che in condizioni non facili ha costruito un evento dedicato a tutti i lavoratori, in grado di mettere insieme riflessioni e leggerezza trovando l’apprezzamento del pubblico; e un grazie speciale agli artisti che hanno saputo dare nuovamente un grande segnale di fiducia nel futuro", ha detto. (Rin)