Droga: sette arresti per spaccio in dieci anni, la Polizia lo ferma a Milano con 10 dosi di cocaina

- Giovedì pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 47 anni per detenzione e spaccio di cocaina, false attestazioni a Pubblico Ufficiale, divieto di reingresso nel territorio nazionale e ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 27enne cittadino dell’Ecuador per detenzione di marijuana. Nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il traffico di droga in città, giovedì 30 aprile dopo pranzo, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un uomo che con fare sospetto, uscito da uno stabile di Piazzale Cuoco, si è incamminato velocemente verso via Resnati dove ha incontrato un uomo italiano al quale ha venduto una dose di cocaina. I poliziotti li hanno subito bloccati e controllati: l’acquirente, un cittadino italiano, è stato segnalato alla Prefettura e, il venditore, in possesso di altri 10 involucri di cocaina di 5 grammi totali e 190 euro in contanti, dai controlli effettuati, è risultato essere un cittadino tunisino di 47 anni con numerosi precedenti. (segue) (Rem)