Droga: sette arresti per spaccio in dieci anni, la Polizia lo ferma a Milano con 10 dosi di cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con diversi alias, infatti, lo spacciatore risulta segnalato in banca dati per rapina, lesioni, stupefacenti, falso, minaccia e atti persecutori nei confronti di una donna di cui si era invaghito. Dal 2009 è stato già arrestato 6 volte per spaccio di sostanze stupefacenti e nel mese di maggio 2018 è stato espulso con accompagnamento alla frontiera marittima di Genova con divieto di reingresso sino al 2023. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno, quindi, arrestato per detenzione e spaccio di cocaina, false attestazioni a Pubblico Ufficiale e divieto di reingresso nel territorio nazionale. L’acquirente e lo spacciatore sono stati entrambi sanzionati per le norme riguardanti il covid19. (Rem)