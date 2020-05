Imprese: Confartigianato Roma, bene Zingaretti su confronto per riaperture graduali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha aperto un tavolo di confronto con le categorie per poter definire la prossima settimana linee guida per far ripartire tutte le attività produttive in sicurezza, a cominciare dai parrucchieri ed estetisti, che stanno soffrendo moltissimo questa crisi". Così in una nota Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma. "Come Confartigianato Roma assicuriamo tutto il nostro contributo operativo e auspichiamo che anche il Comune di Roma si muova allo stesso modo per quelli che sono gli ambiti di sua competenza".(Com)