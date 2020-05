Egitto: il governo aumenta del 60 per cento gli investimenti per lo sviluppo del Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha aumentato del 60 per cento gli investimenti per lo sviluppo del Sinai nel bilancio statale per l'anno fiscale 2020/2021. Lo riferisce il portale d'informazione egiziano "Youm 7". La somma stanziata per la penisola è passata dai 343 milioni di dollari dell'attuale anno fiscale a 515 milioni. Una settimana fa, il presidente egiziana Abdul Fattah Al Sisi ha inaugurato numerosi progetti di sviluppo nel Sinai condotti da imprese legate alle forze armate e ha invitato gli uomini d'affari del paese a prendervi parte. I progetti in questione sono concentrati nel settore agricolo e ittico. Dei 343 milioni di dollari, quasi 292 milioni andranno nel nord del Sinai.La penisola del Sinai è periodicamente oggetto di attacchi da parte di organizzazioni terroriste. Stamane, lo Stato islamico (Is) ha rivendicato l'attacco contro l'esercito egiziano avvenuto il 30 aprile, quando un ordigno esplosivo piazzato sul ciglio della strada è esploso al passaggio di un veicolo militare delle Forze armate egiziane nel Sinai settentrionale, provocando almeno 10 tra morti e feriti. Ieri, primo maggio, due miliziani islamisti sono stati uccisi in una sparatoria con le Forze armate egiziane nel governatorato del Sinai del Nord. La sparatoria è avvenuta mentre le Forze armate erano impegnate in un raid all’interno di un’area agricola nel Nord del Sinai. I due miliziani erano in possesso di una mitragliatrice, un dispositivo di comunicazione wireless e un cospicuo numero di munizioni. (Cae)