Coronavirus: Zingaretti su caso mascherine Lazio, se truffa chiederemo giustizia

- Sul caso mascherine nel Lazio, "voglio rassicurare tutti: se c’è stata truffa noi chiederemo giustizia e combatteremo per difendere i cittadini della nostra Regione, perché sarebbe davvero odioso, di fronte al dramma del coronavirus, che qualcuno se ne fosse approfittato". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa, interpellato sulla vicenda mascherine, su cui sta indagando la Procura, per la mancata consegna delle merce da parte della società Ecotech. "Quindi lotteremo con tutti gli strumenti legali a disposizione qualora si verificasse una situazione di truffa, per ottenere - ha concluso il governatore - quella giustizia nel nome dei cittadini del Lazio". (Rer)