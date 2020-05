Lazio: Tripodi (Lega), no a consiglio regionale in modalità telematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sedute di consiglio e le commissioni si devono svolgere presso la sede del Consiglio regionale rispettando il protocollo di sicurezza. No alla modalità telematica. La classe dirigente prenda esempio da chi lotta in prima linea, a partire dagli operatori sanitari. Per questo la Lega ha votato contro la proposta di deliberazione per le 'Modifiche al regolamento dei lavori'''. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, uscendo dalla Pisana. (Com)