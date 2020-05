Ecuador: coronavirus, Fmi accorda prestito da 643 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) concederà al governo dell'Ecuador un prestito di 643 milioni di dollari a sostegno della strategia di risposta alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota, sottolineando che è intenzione del governo usufruire dei fondi per rilanciare l'economia nazionale. "Questo finanziamento ci consentirà di disporre della liquidità necessaria per sostenere la riattivazione dell'economia e proteggere i posti di lavoro", si legge nel comunicato. Il prestito è stato concesso per una durata di cinque anni, al tasso di interesse dell'1,05 per cento. Nel paese sono stati confermati finora 26.336 casi di contagio, di cui 1.063 decessi.(Brb)