Sanità: Simeone (FI), bene test sierologici Covid ma liste attesa lunghe, intervenire

- "Posso ritenermi soddisfatto delle ultime novità scaturite nella commissione Sanità di giovedì pomeriggio". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare "Due gli elementi positivi. Innanzitutto i test sierologici che partiranno al più presto. Già dalla prima settimana si procederà con l'avvio di questa importante indagine epidemiologica. Si inizierà con i test a tutti gli operatori del Servizio sanitario e agli operatori della nostra regione delle Forze dell'Ordine che hanno aderito a questa indagine epidemiologica. Giudico altrettanto positivamente la riapertura del tavolo di concertazione fra organizzazioni sindacali e Regione Lazio per definire l'indennità Covid", continua la nota. "Devo invece constatare che le visite ambulatoriali, l'attività relativa all'intramoenia, nonché di laboratorio e diagnostiche sono attualmente ferme. I manager Asl del Lazio inviano nota ai Cup dando disposizione di non prendere prenotazioni prima del 1 giugno. Avevamo liste d'attesa già piuttosto lunghe, ora il problema dei tempi delle prestazioni rischia di essersi ulteriormente aggravato. Per questo appare opportuno riaprire l'attività ambulatoriale dal 14 maggio. Serve un piano straordinario vero per dare risposta all'emergenza più imminente oltre al Covid. Occorre assicurare il diritto alle cure a tutti gli utenti del Lazio garantendo l'effettivo funzionamento di tutti i servizi sanitari", conclude Simeone.(Com)