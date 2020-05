Coronavirus: a Pavia proroghe per sosta gratuita in parcheggi Asm e per i pass ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindaco di Pavia, al fine di agevolare gli spostamenti indispensabili dei cittadini in presenza di una riduzione del trasporto pubblico per questioni igienico sanitarie, ha emanato un ordinanza che prevede la sosta gratuita nei parcheggi delle zone a sosta regolamentata in gestione all'azienda ASM Pavia, per il periodo dal 4 al 16 maggio e la proroga dei titoli autorizzativi alla circolazione e alla sosta libera in zone a traffico limitato, inclusi i pass disabili, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 maggio, per un periodo di 3 mesi dalla scadenza di ciascun titolo. (Com)