Coronavirus: Zingaretti, rischio per democrazia è crescita diseguaglianze

- Durante la fase 2 dell'emergenza coronavirus, "il rischio per la democrazia è la crescita delle diseguaglianze e la crescita dell'esclusione: in molti, in particolare le donne, si sentano soli e abbandonati nella propria vita". Lo ha detto il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato, durante una video conferenza stampa, sulla questione della costituzionalità delle misure per la fase 2. "Dobbiamo fare di tutto per sconfiggere il virus in fretta, ricostruire una prospettiva di rinascita italiana ed europea, altrimenti - ha aggiunto Zingaretti - tanti si sentiranno traditi e soli: questo è l'unico dibattito che mi interessa ci vuole uno scatto in avanti di un'intera classe dirigente per un futuro migliore del passato, che non vuol dire avere le stesse idee ma gli stessi obiettivi: è l'opposto dei deprimenti litigi e diatribe, figlie di un dibattito politico di corto respiro. Bisogna riaccendere i motori in piena sicurezza, per dare risposta alle persone che hanno paura e si sentono sole", ha concluso Zingaretti (Rer)