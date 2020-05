Coronavirus: Grimoldi (Lega), Sala e Gori pensino a tpl invece che a test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema sanitario lombardo potrebbe lavorare con più tranquillità se i sindaci di grandi città come Beppe Sala o Giorgio Gori non ripetessero iniziative sciagurate come "Milano non si ferma" o "Bergamo non si ferma" e non continuassero ad alimentare confusione annunciando test sierologici per poi essere smentiti come successo a Sala con l'ospedale Sacco. Sala pensi a predisporre i mezzi di trasporto cittadini per lunedì mattina, che non manca molto ormai." Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. (Com)