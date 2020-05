Coronavirus: Martina (Pd), regolarizzare e incentivare il lavoro nell’agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un provvedimento immediato per la regolarizzazione dei lavoratori migranti con permessi rinnovabili che garantiscono sicurezza e dignità del lavoro. Così in una nota l’ex ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina. “Credo che per il settore agricolo sia giusto anche prevedere un incentivo a lavorare stagionalmente nelle filiere di raccolta, rendendo possibile sommare ciò che viene erogato con gli ammortizzatori sociali a questi contratti agricoli: così aiuteremmo anche disoccupati, cassa integrati e precettori di reddito di ultima istanza”, ha detto. (Rin)