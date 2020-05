Coronavirus: Astorre (Pd), inaccettabili i ritardi delle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase l’impegno di tutte le istituzioni deve essere teso a sostenere i lavoratori e le famiglie senza frapporre ostacoli: l’obiettivo, come hanno ripetuto governo e Regioni, deve essere burocrazia zero. Lo ha dichiarato in una nota il senatore del Partito democratico Bruno Astorre, commentando i ritardi delle banche nel concedere l’anticipo degli ammortizzatori sociali. “È inaccettabile che le banche, cui non sono mancati aiuti nei momenti di difficoltà, non rispettino il patto siglato tra governo e Associazione delle banche italiane: questa battaglia la si vince se si combatte tutti dalla stessa parte”, ha detto.(Rin)