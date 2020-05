Coronavirus: Sciotto (Fapi), giusto usare precettori reddito cittadinanza nei lavori agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo doveroso utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza nei lavori agricoli stagionali, in sostituzione degli stranieri che quest'anno non potranno giungere in Italia per l'emergenza Covid-19. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Se tale decisione fosse confermata dal governo sarebbe un atto di responsabilità politica che non potremmo che apprezzare e sostenere: nelle regioni meridionali, soprattutto, la necessità di manodopera agricola ben si coniuga con il gran numero di precettori del reddito di cittadinanza, che in questo momento darebbero prova di coscienza civica verso la comunità nazionale che ha garantito loro un sostegno economico”, ha detto. (Rin)