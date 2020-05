Scuola: De Petris (Leu), anno scolastico va messo in sicurezza da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scolastico è alle porte ed è importante metterlo in sicurezza da settembre: per questo proponiamo una procedura concorsuale straordinaria per soli titoli a cui possano accedere i docenti con tre anni di servizio, e innalziamo il numero dei vincitori dai 24 mila ai 40 mila. Lo afferma in una nota la senatrice di Liberi e uguali (Leu) Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, aggiungendo che le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto sono state quasi 200 mila e i pensionamenti l'anno prossimo saranno all'incirca 30 mila, quindi “le cattedre ci sono e vanno coperte stabilmente". Una procedura concorsuale per titoli e servizi, ha aggiunto, è una priorità per la “sicurezza della salute non solo dei concorrenti, ma anche dei tanti lavoratori e vigilanti delle istituzioni scolastiche che dovrebbero accoglierli”.(Rin)