Coronavirus: Leodori su caso mascherine Lazio, Regione parte lesa

- Sul caso mascherine nel Lazio, "la Protezione civile regionale ha provveduto a presentare un esposto in procura e ha predisposto tutti gli atti per il recupero delle somme e l'escussione della polizza. La Regione va considerata parte lesa, sarebbe la prima volta che sembra si stia dalla parte di chi vuole creare problemi". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, a chi gli chiedeva, durante una video conferenza stampa, se la società Ecotech, dopo la mancata consegna della merce, avesse restituito l'anticipo versato dalla Regione. Inoltre Leodori, interpellato su quali fossero i criteri adottati dalla Regione Lazio per l'esclusione di altre società che, invece, avrebbero presentato preventivi più favorevoli, ha risposto: "sui preventivi ci sarebbe da approfondire, il prezzo che si legge sui giornali è escluso di trasporti, assicurazione, dogane. Costi vari, non quantificabili", ha concluso il vicegovernatore. (Rer)