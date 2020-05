Imprese: Intesa Sanpaolo, Aifin premia Xme Salute come strumento innovativo per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xme Salute di Intesa Sanpaolo ha ricevuto un premio “Financial Innovation - Italian Awards” nella categoria “P&C&Health” nell’ambito del Financial Innovation Day che si è svolto in videoconferenza lo scorso 23 aprile. Lo si apprende da un comunicato stampa di Intesa Sanpaolo. A ritirare il riconoscimento è stato Maurizio Cortese, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Smart Care (società del gruppo che gestisce Xme Salute, un servizio interamente digitale con 260 mila utenti registrati). Cortese, prosegue la nota, ha voluto ringraziare i colleghi che hanno reso possibile il lancio di “una soluzione così innovativa e di grande attualità, in un momento in cui la salute è più che mai un bene essenziale da curare in ogni modo”. Nella fase dell’emergenza Covid-19, si legge nel documento, Intesa Sanpaolo ha reso gratuito il servizio, elevando a sei il numero di persone, anche non appartenenti al nucleo familiare, che possono beneficiarne. Ogni cliente può così estendere ad altri i vantaggi in termini di risparmio economico e di riduzione dei tempi di prenotazione delle visite specialistiche e degli esami diagnostici previsti dal servizio. Ancora una volta, si conclude la nota, Intesa Sanpaolo si conferma vicina ai propri clienti, attenta ai loro bisogni di cura e leader nell’innovazione dei servizi rivolti alla persona ed alle famiglie. (Com)