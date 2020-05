Lunedì 4 maggio inizia la fase 2, Arcuri avverte: "Vi imploro di non abbassare la guardia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì inizia la fase 2 e dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile: la relativa libertà che stiamo per guadagnare deve essere governata in funzione della tutela della salute. Lo ha affermato il commissario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa settimanale. "Dovremo ragionare su uno scambio ragionevole fra libertà e salute", ha spiegato, sottolineando che "abbiamo fatto sacrifici e da lunedì chiediamo un supplemento di responsabilità: inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e quando finirà", ha aggiunto. Per quello che riguarda i Dpi, il commissario ha evidenziato che "da metà maggio i punti vendita diventeranno 100 mila, uno ogni 600 abitanti". Nell'ultima settimana, ha poi aggiunto, "abbiamo distribuito 26,7 milioni di mascherine alle regioni e dall'inizio dell'emergenza ne abbiamo distribuite 165,5 milioni". La fissazione di un prezzo massimo per le mascherine chirurgiche farà sì che nessuno ci rimetta, ha assicurato Arcuri, aggiungendo che "abbiamo pensato ad un meccanismo per ristorare produttori e distributori". La speculazione, ha aggiunto, è finita e "nessuno ci rimetterà: i cittadini pagheranno un prezzo giusto". Il virus, ha ricordato arcuri, si diffonde per il tramite del contagio e ha aggiunto: "Non abbassiamo la guardia, vi imploro".Da lunedì, ha annunciato il funzionario, in molti laboratori regionali arriveranno i test sierologici per dare inizio all'indagine campionaria che riguarderà 150 mila italiani. "Abbiamo acquistato 5 milioni di tamponi che distribuiremo nei prossimi mesi, e che si aggiungono ai 3,7 milioni già inviati alle regioni: così anche questo strumento verrà diffuso sul territorio", ha aggiunto Arcuri, sottolineando che "questo ci serve per avviare una fase 2 più consapevole". Parlando a nome degli organismi preposti per gestire l'emergenza, il commissario ha affermato: "Noi abbiamo fatto al meglio la nostra parte, da lunedì tocca a voi, ai cittadini. Lo ha affermato il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del punto stampa settimanale".(Rin)