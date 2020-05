Coronavirus: Apetino (Fim-Cisl), Fca in prima linea nella produzione di mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un segnale di forte attenzione e umanità quello del gruppo Fca, che producendo mascherine da un sostegno concreto all’emergenza sanitaria in corso. Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale per il settore automotive di Fim-Cisl, Raffaele Apetino. “Reindirizzare le risorse dell’azienda verso una produzione tanto importante quanto carente in questo momento è un esempio che tutte le aziende e i grandi gruppi dovrebbero seguire per sostenere con i fatti i propri dipendenti e le comunità in cui operano”, ha detto, secondo quanto riferisce il relativo comunicato stampa. In Italia e in Europa, ha aggiunto, è il momento di “unire le forze senza distinzioni e far fronte comune verso un nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio la nazione”. (Rin)