Coronavirus: Giannini (Lega), Asl assumano infermieri da graduatoria S. Andrea

- "Nessuno interviene sull'anarchia delle assunzioni nella sanità? Perché le Asl non attingono gli infermieri, dai vincitori agli idonei, dalla graduatoria del concorso Sant'Andrea? Sarà un caso che alcuni direttori delle aziende provengono da fuori regione, forse sono il risultato del congresso Pd?". Così Daniele Giannini, consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio e membro della commissione Sanità, intervenendo alla tavola rotonda 'Le mascherine fantasma' in diretta sulle pagine Lega Salvini premier di Roma e Lazio. (Com)