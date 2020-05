Giustizia: Crippa (M5s), alla guida del Dap va un magistrato integerrimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha fatto un’ottima scelta designando al vertice del dipartimento per le amministrazioni penitenziarie (Dap) il magistrato Bernardo Petralia. Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, Davide Crippa, aggiungendo che “a capo della gestione delle carceri va un magistrato integerrimo, da sempre in prima linea nella lotta contro tutte le mafie e con una carriera all’insegna della cultura e della legalità”.(Rin)